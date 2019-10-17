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Причетні до схем викривачі корупції не зможуть отримати винагороду

Новини » Політика    17.10.2019 - 12:35
Причетні до схем викривачі корупції не зможуть отримати винагороду
Фото: Галина Янченко (facebook.com/halyna.yanchenko)

Такі викривачі будуть просто звільнятися від кримінальної відповідальності

Співучасникам корупційних злочинів, якщо вони виступлять викривачами корупції, не будуть виплачувати грошові винагороди. Про це повідомила заступник голови комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики, нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, співучасник корупційних злочинів зможе розраховувати на звільнення від кримінального переслідування, якщо надасть допомогу в розслідуванні.

"Тобто фактично він перестає бути співучасником злочину, але він однозначно не може претендувати на грошову винагороду", - зазначила Янченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України ухвалила закон президента Володимира Зеленського про викривачів корупції. Норми даного закону гарантують, що за повідомлення про хабар чи завданий збиток у розмірі понад 10 млн гривень буде виплачуватися винагорода у межах 10%. Розмір такої винагороди не може перевищувати 12,5 млн гривень.

У той же час викривачі корупції зможуть претендувати на винагороду після рішення суду.

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