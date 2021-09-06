Прибутковість роздрібної торгівлі нафтопродуктами в 2021 році знизилася

Прибутковість продажів бензину і дизельного палива на українських автозаправних станціях в 2021 році знизилася. Це обумовлено стабілізацією зовнішнього ринку і відсутністю ризиків, характерних для 2020 року у зв'язку з пандемією COVID-19 .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані консалтингової групи "А-95" за підсумками спеціального дослідження.

Зокрема, експерти виділили чотири ключові групи гравців роздрібного ринку:

преміальні мережі (ОККО, WOG, Shell, Socar і ряд інших загальною чисельністю 885 станцій, 12% від кількості в країні);

медіум-сегмент (AMIK, Glusco, UPG, KLO і інші, всього близько 950 АЗС, 12%);

консолідована мережа групи "Приват" (1 500 АЗС, 20%);

дискаунтери (Мotto, "БРСМ", "Авантаж", Sun Oil та інше загальною чисельністю 3 626 станцій, 47%).

Оцінка прибутковості була проведена виходячи з вартості великих оптових партій нафтопродуктів, цін роздрібної реалізації і дисконтної політики кожної групи гравців, витрат на утримання АЗС, прийнятих за 1,5 грн/л (без ПДВ).

Розрахункова маржинальність АЗС України в 2020-2021 рр., Коп. / Л (без ПДВ)

(Таблиця)

"Ми не віримо в збитковість торгівлі таким популярним продуктом як бензин, на який припадає 30% реалізації. Даний феномен, коли половина ринку нібито торгує в збиток, ми пояснюємо торгівлею фальсифікованим бензином в комплексі з масовими схемами по безкасовим операціям з готівкою, які охоплюють всі марки палив, що реалізуються на АЗС", - відзначає директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Найбільше зниження маржинальності сталося по бензину: від 1,3 грн/л у мереж медіум-сегмента до 2,1 грн/л в мережі групи "Приват". При цьому мережі-дискаунтери показують розрахункову збитковість протягом 12 місяців - з липня 2020 року.

Самим маржинальним продуктом в паливному рітейлі залишається дизельне паливо, продажі якого також значно втратили рентабельність у 2021 році.

Єдиною позицією, яка зберегла минулорічний показник маржинальності і навіть змогла трохи його поліпшити, став зріджений газ.

"Всупереч прогнозам скептиків, історичні цінові максимуми і звуження спреда з бензином не привели до провалу споживання автогазу і дозволили рітейлерам частково перекрити втрати від зниження рентабельності бензину", - підкреслили в "А-95".

Експерти також оцінили вплив держрегулювання на прибутковість роздрібної торгівлі, яке було введено 14 травня 2021 року. Для цього було проведено порівняння маржинальності з січня по квітень і з травня по липень 2021 року.

"По бензину і дизпаливу а в основному постраждали представники двох нижніх цінових сегментів - дискаунтери і група "Приват", яким для збереження продажів припало дистанціюватися від преміум-сегмента, на який переважно було направлено держрегулювання", - відзначили в "А-95".

Зниження прибутковості АЗС в 2021 році експерти вважають ознакою нормалізації на ринку в цілому і поверненням до нормативних значень після "ковідного" 2020 року, переповненого ціновими перепадами і побоюваннями з приводу наслідків пандемії.

"Зниження дисконтів, а з ними і торгових націнок призвело до загострення конкуренції і оголило проблеми ринку. Зростаючі обсяги видобутку сировини для міні-НПЗ, імпорт безакцизних октанопідвищуючих розчинників, відхід від торгівлі заводським паливом і, як наслідок, збільшення кількості скарг споживачів на якість палива - це ті ознаки і сигнали, які вимагають підвищеної уваги влади", - резюмує Сергій Куюн.