Прибыльность розничной торговли нефтепродуктами в 2021 году снизилась

Прибыльность продаж бензина и дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях в 2021 году снизилась. Это обусловлено стабилизацией внешнего рынка и отсутствием рисков, характерных для 2020 года в связи с пандемией COVID-19 .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95" по итогам специального исследования.

В частности, эксперты выделили четыре ключевые группы игроков розничного рынка:

премиальные сети (ОККО, WOG, Shell, Socar и ряд других общей численностью 885 станций, 12% от количества в стране);

медиум-сегмент (AMIK, Glusco, UPG, KLO и другие, всего около 950 АЗС, 12%);

консолидированная сеть группы "Приват" (1 500 АЗС, 20%);

дискаунтеры (Мotto, "БРСМ", "Авантаж", Sun Oil и другие общей численностью 3 626 станций, 47%).

Оценка прибыльности была произведена исходя из стоимости крупнооптовых партий нефтепродуктов, цен розничной реализации и дисконтной политики каждой группы игроков, затрат на содержание АЗС, принятых за 1,5 грн/л (без НДС).

Расчетная маржинальность АЗС Украины в 2020-2021 гг., коп./л (без НДС)

(таблица)

"Мы не верим в убыточность торговли таким популярным продуктом как бензин, на который приходится 30% реализации. Данный феномен, когда половина рынка якобы торгует в убыток, мы объясняем торговлей фальсифицированным бензином в комплексе с массовыми схемами по бескассовым операциям c наличными, которые охватывают все марки топлив, реализуемых на АЗС", - отмечает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Наибольшее снижение маржинальности произошло по бензину: от 1,3 грн/л у сетей медиум-сегмента до 2,1 грн/л в сети группы "Приват". При этом сети-дискаунтеры показывают расчетную убыточность на протяжении 12 месяцев - с июля 2020 года.

Самым маржинальным продуктом в топливном ритейле остается дизельное топливо, продажи которого также значительно утратили рентабельность в 2021 году.

Единственной позицией, которая сохранила прошлогодний показатель маржинальности и даже смогла немного его улучшить, стал сжиженный газ.

"Вопреки прогнозам скептиков, исторические ценовые максимумы и сужение спреда с бензином не привели к провалу потребления автогаза и позволили ритейлерам частично перекрыть потери от снижения рентабельности бензина", - подчеркнули в "А-95".

Эксперты также оценили влияние госрегулирования на доходность розничной торговли, которое было введено 14 мая 2021 года. Для этого было проведено сравнение маржинальности с января по апрель и с мая по июль 2021 года.

"По бензину и дизтопливу в основном пострадали представители двух нижних ценовых сегментов - дискаунтеры и группа "Приват", которым для сохранения продаж пришлось дистанциироваться от премиум-сегмента, на который преимущественно было направлено госрегулирование", - отметили в "А-95".

Снижение доходности АЗС в 2021 году эксперты считают признаком нормализации на рынке в целом и возвратом к нормативным значениям после "ковидного" 2020 года, переполненного ценовыми перепадами и опасениями по поводу последствий пандемии.

"Снижение дисконтов, а с ними и торговых наценок привело к обострению конкуренции и обнажило проблемы рынка. Растущие объемы добычи сырья для мини-НПЗ, импорт безакцизных октаноповышающих растворителей, уход от торговли заводским топливом и, как следствие, увеличение количества жалоб потребителей на качество топлива - это те признаки и сигналы, которые требуют повышенного внимания властей", - резюмирует Сергей Куюн.