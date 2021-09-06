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Мінекономіки дозволило АЗС підвищити цін на бензин відповідно до формули "Роттердам +"

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 12:02
Мінекономіки дозволило АЗС підвищити цін на бензин відповідно до формули "Роттердам +" Фото: бензин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство економіки переглянуло граничні ціни на бензин відповідно до формули "Роттердам +", дозволивши всім АЗС підвищити ціни на А-95 на 41 коп./л.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в конце августа не должна превышать 30,94 грн/литр, на дизтопливо - 28,69 грн/литр.

Новые цены действуют с 3 сентября. Новый пересмотр цен в соответствии с формулой "Роттердам+" планируется 13 сентября.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна затрат на доставку в Украину.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам+" затраты на доставку к потребителю в Украине.

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