Прибуток українських банків впав на 30%

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2021 року склали 80,103 млрд гривень, тоді роком раніше - 90,004 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -3,141 млрд гривень.

Витрати банків за січень-квітень 2021 року склали 62,565 млрд гривень, тоді в січні-квітні минулого року - 64,796 млрд гривень.