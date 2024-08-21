Прибыль растет: банки Украины уже заработали больше, чем за весь прошлый год

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-июль 2024 года составила 93,6 млрд гривен. Это больше, чем за весь прошлый год

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-июль 2024 года выросли на 17,0% до 293,7 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 20,1% до 201,8 млрд гривен.

Расходы выросли на 20,3% до 200,1 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки до 377 млн гривен.

Как заявили в НБУ, главные факторы прибыльности - сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций

Напомним, по уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.