Рейтинг банков Украины по прибыли: сколько заработали за полгода

Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2024 года получили 79,041 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, 55 из 62 банков получили прибыль на сумму 79,212 млрд гривен, а семь банков показали убытки на 171 млн гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (8,813 млрд гривен), на третьем - государственный Укрэксимбанк - 4,358 млрд гривен

Прибыль банков

Напомним, по данным НБУ, банки нарастили прибыль за первое полугодие 2024 года на 16,8% до 79,0 млрд гривен. По данным НБУ, главные факторы прибыльности - сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).