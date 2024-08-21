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Прибуток зростає: банки України вже заробили більше, ніж за минулий рік

Україна, Середа 21 серпня 2024 08:21
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Прибуток зростає: банки України вже заробили більше, ніж за минулий рік Фото: банки України показали прибуток 93,6 млрд. гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-липень 2024 року склав 93,6 млрд гривень. Це більше, ніж за минулий рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-липень 2024 року зросли на 17,0% до 293,7 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 20,1% до 201,8 млрд гривень.

Прибуток зростає: банки України вже заробили більше, ніж за минулий рік

Витрати зросли на 20,3% до 200,1 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки до 377 млн гривень.

Прибуток зростає: банки України вже заробили більше, ніж за минулий рік

Як заявили в НБУ, головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.

Нагадаємо, за уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.

ПриватБанк також лідирував за прибутком за перше півріччя 2024 року, заробивши 30,648 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (8,813 млрд гривень), на третьому - державний Укрексімбанк - 4,358 млрд гривень.

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