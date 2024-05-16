Рейтинг банков Украины: сколько прибыли заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2024 года получили 40,518 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 13,857 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (4,856 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 2,526 млрд гривен, четвретом - государственный Укрэксимбанк - 2,474 млрд гривен, на пятом частный ПУМБ - 2,134 млрд гривен.

По данным НБУ, 55 из 63 банков получили прибыль на сумму 40,630 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 111 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, по данным НБУ, банки нарастили прибыль за счет увеличения процентных доходов и сокращения отчисления в резервы под убытки от активных операций.

За весь 2023 года банки Украины получили 83,2 млрд гривен чистой прибыли.