ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рейтинг банков Украины: сколько прибыли заработали с начала года

Украина, Четверг 16 мая 2024 14:38
UA EN RU
Рейтинг банков Украины: сколько прибыли заработали с начала года Фото: рейтинг прибыльности банков возглавили госбанки (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-март 2024 года получили 40,518 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 13,857 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (4,856 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 2,526 млрд гривен, четвретом - государственный Укрэксимбанк - 2,474 млрд гривен, на пятом частный ПУМБ - 2,134 млрд гривен.

Рейтинг банков Украины: сколько прибыли заработали с начала года

По данным НБУ, 55 из 63 банков получили прибыль на сумму 40,630 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 111 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, по данным НБУ, банки нарастили прибыль за счет увеличения процентных доходов и сокращения отчисления в резервы под убытки от активных операций.

За весь 2023 года банки Украины получили 83,2 млрд гривен чистой прибыли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Банки Национальный банк Украины
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию