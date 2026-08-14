Пришельцы вместо Бога? Ученый предложил новое прочтение Библии

Итальянский ученый и бывший переводчик библейских текстов Мауро Билино утверждает, что оригинальные тексты Ветхого Завета описывают группы технологически развитых внеземных существ, а не единого Бога и что Ватикан знает об этом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Daily Mail .

Заявления о "тайной слежке"

Билино заявил, что надежные источники сообщили ему о заинтересованности его работой со стороны деятелей в Ватикане. Доказательств слежки, правда, он не предоставил.

"Учитывая охват моих публикаций… я считаю высоко вероятным то, что рано или поздно [Ватикан] каким-то образом вмешается", - предположил исследователь.

Ученый является приверженцем теории "древних астронавтов", по которой древние люди восприняли развитых пришельцев за богов.

По его словам, ватиканские ученые "совершенно осознают", что Библия представляет гораздо более сложную картину, чем традиционное религиозное учение.

Доказательства исследователя

Аргументация Билино основывается на буквальном анализе древнееврейских слов и действий персонажей:

Физические "боги": имена Элохим, Яхве, Эльон и Шаддай исследователь считает доказательствами существования многих правителей.

По его словам, эти "боги" ведут себя как обычные люди - они путешествуют, делят земли, воюют, едят, чувствуют гнев и смертны.

Примеры из текстов: Билино приводит Псалом 82, где Бог предупреждает божественных существ, что они "умрут, как смертные", и Второзаконие 32 о разделении народов.

Однако ученые контраргументируют, что в этих отрывках нет упоминаний о пришельцах или о высоких технологиях.

Слово "кавод": во время перевода 17 книг Ветхого Завета Билино обратил внимание на странный термин. Его обычно переводят как "слава Божья", но оно также означает физический вес и массивность.

В книгах Выход и Иезекииля "ковод" движется в пространстве, шумит, излучает огонь и свет и опасно для людей рядом. По мнению Билино, это описание материального летательного аппарата.

Последствия для Церкви

Билино считает свою теорию "серьезным вызовом для богословия". Он отмечает, что Ватиканская обсерватория уже обсуждала возможность существования жизни во Вселенной.

Однако переводчик убежден: если существование развитых пришельцев официально подтвердят, Церковь просто изменит трактовку и объявит их творениями единого Бога.

Научные опровержения

Со всем тем академические библеисты гипотезу Билино отвергают и приводят свои контрангументы.

Слово "Элохим": хотя оно имеет форму множественного числа, в контексте еврейского языка оно согласуется с глаголами в единственном числе и означает единого Бога.

Видения Иезекииля: ученые считают "удивительные описания пророка" религиозной символикой, а не реальными космическими аппаратами.

Ученые резюмируют, что одна гибкость древнееврейских слов не является доказательством описания инопланетян или технологий в Библии.