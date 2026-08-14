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Прибульці замість Бога? Вчений запропонував нове прочитання Біблії

08:11 14.08.2026 Пт
3 хв
У Старому Заповіті згадували інопланетян? Науковці це спростовують
aimg Ольга Завада
Прибульці замість Бога? Вчений запропонував нове прочитання Біблії Вчений пропонує несподіване трактування біблійних текстів (фото: Pexels)
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Італійський науковець і колишній перекладач біблійних текстів Мауро Біліно стверджує, що оригінальні тексти Старого Заповіту описують групи технологічно розвинених позаземних істот, а не єдиного Бога, і що Ватикан знає про це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал Daily Mail.

Заяви про "таємне стеження"

Біліно заявив медійникам, що надійні джерела повідомили йому про зацікавленість його роботою з боку діячів у Ватикані. Доказів стеження, щоправда, він не надав.

"З огляду на охоплення моїх публікацій… я вважаю високо ймовірним те, що рано чи пізно [Ватикан] якимось чином втрутиться", - припустив дослідник.

Вчений є прибічником теорії "стародавніх астронавтів", за якою давні люди сприйняли розвинених прибульців за богів.

За його словами, ватиканські науковці "цілком усвідомлюють", що Біблія подає значно складнішу картину, ніж традиційне релігійне вчення.

Докази дослідника

Аргументація Біліно грунтується на буквальному аналізі давньоєврейських слів та дій персонажів:

Фізичні "боги": імена Елохім, Яхве, Ельйон та Шаддай дослідник вважає доказами існування багатьох правителів.

За його словами, ці "боги" поводяться як звичайні люди - вони подорожують, ділять землі, воюють, їдять, відчувають гнів та є смертними.

Приклади з текстів: Біліно наводить Псалом 82, де Бог попереджає божественних істот, що вони "помруть, як смертні", та Повторення Закону 32 про поділ народів.

Проте вчені контраргументують, що в цих уривках немає згадок про прибульців чи про високі технології.

Слово "кавод": під час перекладу 17 книг Старого Заповіту Біліно звернув увагу на дивний термін. Його зазвичай перекладають як "слава Божа", проте воно також означає фізичну вагу та масивність.

У книгах Вихід та Єзекіїля "кавод" рухається в просторі, шумить, випромінює вогонь і світло та є небезпечним для людей поруч. На думку Біліно, це опис матеріального літального апарату.

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Наслідки для Церкви

Біліно вважає свою теорію "серйозним викликом для теології". Він зазначає, що Ватиканська обсерваторія вже обговорювала можливість існування життя у Всесвіті.

Проте перекладач переконаний: якщо існування розвинених прибульців підтвердять офіційно, Церква просто змінить трактування й оголосить їх творіннями єдиного Бога.

Наукові спростування

З усім тим академічні біблеїсти гіпотезу Біліно відкидають і наводять свої контрангументи.

Слово "Елохім": хоч воно має форму множини, у контексті єврейської мови воно узгоджується з дієсловами в однині й означає єдиного Бога.

Видіння Єзекіїля: науковці вважають "дивовижні описи пророка" релігійною символікою, а не реальними космічними апаратами.

Науковці резюмують, що сама лише гнучкість давньоєврейських слів не є доказом опису інопланетян чи технологій у Біблії.

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