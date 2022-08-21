Наблизила деокупацію. У Криму жінка розкрила розташування російської ППО

У тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись "захистом" півострова, розкрила місце розташування російських систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.
Жінка оприлюднила в соцмережі фото, на якому можна помітити російську систему ППО і написала, що Євпаторія нібито "знаходиться під захистом".
"Марина з Криму люб'язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам'ятав. Будь як Марина! Наближай звільнення Криму", - відреагував на її сторіс Братчук.
Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, в Криму третій день поспіль спрацьовує ППО. За непідтвердженою інформацією, системи ППО стріляли по безпілотниках.
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