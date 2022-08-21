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Наблизила деокупацію. У Криму жінка розкрила розташування російської ППО

Ілюстративне фото: у Криму жінка розкрила розташування російської ППО (doblest club)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись "захистом" півострова, розкрила місце розташування російських систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

Жінка оприлюднила в соцмережі фото, на якому можна помітити російську систему ППО і написала, що Євпаторія нібито "знаходиться під захистом".

"Марина з Криму люб'язно показала локації розташування ППО московитів під Євпаторією. Сторіс вже видалила, але інтернет все запам'ятав. Будь як Марина! Наближай звільнення Криму", - відреагував на її сторіс Братчук.

Сторіс з російською ППО (t.me/Bratchuk_Sergey)

Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, в Криму третій день поспіль спрацьовує ППО. За непідтвердженою інформацією, системи ППО стріляли по безпілотниках.

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КримПВО