В Приазов'ї та Криму очікується ускладення погодніх умов

Синоптики прогнозують значні опади вдень

В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также на территории Крыма сегодня ожидается осложнения погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, спасатели предупреждают о первом уровне опасности - желтом. В указанных областях ожидаются значительные осадки.

"По данным Укргидрометцентра, 12 марта днем в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях значительные осадки в виде снега и дождя (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в результате непогоды в Украине на утро 12 марта обесточены 537 населенных пунктов в 15 областях. Больше всего пострадали Киевская и Хмельницкая области.

Отметим, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, ожидается штормовой ветер и небольшие морозы ночью.

Напомним, сегодня в западных, днем и в северных областях небольшой снег с дождем, в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег и дождь. Днем в Крыму и Приазовье значительные осадки. На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от -4 до +1 градусов. На побережье морей и в Крыму до +5; днем до +7, на Закарпатье до +10.