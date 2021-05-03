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До 230-річчя першої конституції. Зеленський прибув до Польщі

Новость на русском → Польща, Понеділок 03 травня 2021 13:59
До 230-річчя першої конституції. Зеленський прибув до Польщі Фото: (Офіс Президента/Twitter)
Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 травня, прибув до Польщі з робочим візитом. Він візьме участь у відзначенні 230 років від прийняття першої конституції Речі Посполитої.

Про це повідомляє Офіс президента.

До заходу також доєднаються президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Вони мають зустрітись у королівському замку у Варшаві.

Окрім того, Зеленський проведе двосторонні переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідерами інших країн.

Президент України заявив, що поважає польську традицію законотворчості та впровадження реформ.

"Конституція 3 травня була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту", - написав він у Twitter.

Першу Конституцію Речі Посполитої ухвалили 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі.

Нагадаємо, Польща закликала Німеччину відмовитися від реалізації проекту з будівництва газопроводу "Північний потік-2" оскільки він дестабілізує Європу і знижує безпеку в регіоні. Це дуже небезпечно для Європейського Союзу та інших країн.

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