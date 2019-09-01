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Президенти України та Грузії домовилися здійснити взаємні візити

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Зеленський зустрівся з Зурабішвілі в рамках робочого візиту до Польщі

Президент України Володимир Зеленський під час другого дня свого робочого візиту до Польщі зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це повідомили в офісі глави держави на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, в ході зустрічі президенти позитивно оцінили політичний діалог між Україною та Грузією, а також обговорили торговельно-економічну співпрацю в рамках співробітництва з європейськими інституціями. Також лідери держави приділили увагу питанню безпеки та оборони.

Зазначається, що Зеленський та Зурабішвілі домовилися здійснити взаємні візити на найвищому рівні найближчим часом.

Нагадаємо, у суботу, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до Варшави зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президенти разом взяли участь в урочистій церемонії, після чого розпочали переговори у форматі тет-а-тет.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави зазначив, що основним питанням зустрічі у Вашингтоні буде економічна співпраця між Україною та США. Також президенти можуть обговорити питання економіки, енергетики та безпеки.

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