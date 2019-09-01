Президенты Украины и Грузии договорились осуществить взаимные визиты

Президент Украины Владимир Зеленский во время второго дня своего рабочего визита в Польшу встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщили в офисе главы государства на странице в Facebook.

Как сообщается, в ходе встречи президенты положительно оценили политический диалог между Украиной и Грузией, а также обсудили торгово-экономическое сотрудничество в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Также лидеры государства уделили внимание вопросу безопасности и обороны.

Отмечается, что Зеленский и Зурабишвили договорились осуществить взаимные визиты на высшем уровне в ближайшее время.

Напомним, в субботу, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Варшаву встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты вместе приняли участие в торжественной церемонии, после чего начали переговоры в формате тет-а-тет.

РБК-Украина писало, что Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что основным вопросом встречи в Вашингтоне будет экономическое сотрудничество между Украиной и США. Также президенты могут обсудить вопросы экономики, энергетики и безопасности.