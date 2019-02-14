У президентській гонці за півтора місяці до виборів лідирують три кандидата

Дані КМІС близькі до результатів опитувань інших соціологічних центрів

В рейтинге кандидатов в президенты первые места занимают Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС, проведенного в начале февраля 2019 года.

Согласно опросу, Зеленского готовы поддержать 26,9% среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. За Порошенко планируют голосовать 17,7%, за Тимошенко - 15,8%.

Далее идут Юрий Бойко - 9,8%, Олег Ляшко - 6,6%, Анатолий Гриценко - 6,1%, Евгений Мураев - 2,9%, Игорь Смешко - 2,4%, - Андрей Садовый - 2,3%, Александр Шевченко - 2,2%, Александр Вилкул - 1,6%, Руслан Кошулинский - 1,3%. Рейтинг других кандидатов - менее 1%.

Около половины респондентов затрудняются сказать, кто победит на выборах. Среди тех, кто все-таки определился со своим мнением, относительно чаще назывались Порошенко (17,8% всех респондентов) и Тимошенко (16,8%) (разница в пределах погрешности). Зеленского назвали 13,7% респондентов. Других кандидатов назвали не более 4% опрошенных респондентов.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) 31 января - 10 февраля 2019 года среди 2007 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провели центр "Социальный мониторинг", "Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, компания "Инфо Сапиенс " и Социологическая группа "Рейтинг" 19 - 30 января 2019 года, тройку лидеров в рейтинге кандидатов в президенты возглавляют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 44 кандидата. На внеочередных выборах президента, которые состоялись 25 мая 2014 года, приняли участие 59,48% избирателей. Уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,70% голосов.