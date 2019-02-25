Президентський рейтинг у середині лютого очолюють три кандидати

За 1,5 місяці до виборів лідирують Зеленський, Порошенко і Тимошенко

Если бы президентские выборы в Украине проходили в середине февраля, самые высокие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, среди кандидатов на президентский пост лидирует Зеленский - за него собираются голосовать 26,4% среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.

Далее идут Порошенко - 18% и Тимошенко (13,8%).

Кроме того, 10,9% собираются проголосовать за Юрия Бойко, 6,4% - за Анатолия Гриценко, 6,3% - за Олега Ляшко, 3,1% - за Александра Вилкула, 2,9% - за Игоря Смешко, 2,7% - за Юрия Тимошенко, 2,4% - за Андрея Садового, 1,2% - за Евгения Мураева, 1,1% - за Александра Шевченко, 0,8% - за Руслана Кошулинского, 0,5% - за Инну Богословскую, 0,5% - за Ольгу Богомолец, 0,5% - за Сергея Таруту, 0,5% - за Романа Безсмертного, за других кандидатов - всего 2%

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КМИС провел собственный опрос c 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, выйти во второй тур президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года, самые высокие шансы имеют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провели центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, компания "Инфо Сапиенс" и Социологическая группа "Рейтинг" 19 - 30 января 2019 года, тройку лидеров рейтинга кандидатов в президенты возглавляют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.