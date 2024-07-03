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Кандидат в президенты Ирана заявил, что "немедленно" будет работать над снятием западных санкций

Среда 03 июля 2024 04:24
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Кандидат в президенты Ирана заявил, что "немедленно" будет работать над снятием западных санкций Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидаты в президенты Ирана во вторник обсудили влияние экономических санкций, введенных против их страны Соединенными Штатами и другими западными странами, а также представили свои предложения по возобновлению ядерного соглашения с мировыми государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Это были вторые и последние дебаты в прямом эфире на государственном телевидении, в которых противостояли реформист Масуд Пезешкиан и бывший участник ядерных переговоров, сторонник традиционной для современного Ирана жесткой линии Саид Джалили.

Пезешкиан сказал, что санкции, введенные Западом, сильно ударили по экономике Ирана. Он указал на 40% инфляцию за последние четыре года и рост уровня бедности. "Мы живем в обществе, в котором многие попрошайничают на улицах", — сказал он, добавив, что его администрация "немедленно" будет работать над тем, чтобы попытаться снять санкции и "восстановить" экономику.

Пезешкиан также заявил, что найдет решение по возобновлению ядерного соглашения с мировыми государствами, обсудив план с парламентом страны и найдя возможные альтернативы. "Ни одно правительство в истории не смогло процветать в клетке", — сказал он, имея в виду влияние санкций на экономику Ирана.

Джалили, решительно выступавший против соглашения 2015 года, заявил в ходе дебатов, что США должны выполнять свои обязательства наравне с теми обязательствами, которые "выполнили мы", и что он возобновит переговоры о ядерном соглашении.

29 июня иранцы проголосовали на внеочередных выборах президента. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому объявлен второй тур, который должен пройти в пятницу. В нем будут соревноваться Саид Джалили и либерал Масуд Пезешкиан, пообещавший искать "дружеские отношения" с Западом.

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