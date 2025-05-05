Президентские выборы в Румынии: кто вышел во второй тур

Так, в Румынии уже было обработано 99,90 % бюллетеней по результатам президентских выборов.

Результат у кандидата от ультраправой партии "Альянс за Союз румын" (AUR) Симиона вдвое превышает количество голосов, которые избиратели отдали как за независимого кандидата Дана, так и за Антонеску из "Национальной либеральной партии" (PSD-PNL-UDMR).

Однако Дан получил несколько более высокие результаты за бывшего исполняющего обязанности президента Антонеска.

В целом результаты подсчетов голосов выглядят так:

Джордже Симион - 40,88 %

Никушор Дан - 20,99 %

Крин Антонеску - 20,12 %

Виктор Понта - 13,08 %

Елена Ласкони - 2,68 %

Стоит отметить, что поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, должен состояться второй тур. Планируется, что он состоится через две недели - 18 мая.

На нем праворадикальному политику Симиону придется столкнуться с бывшим мэром столицы Даном, который получил репутацию успешного борца с коррупцией.

Добавим, Антонеску уже признал поражение на первом туре президентских выборов.

"Голоса сказали свое, граждане сказали свое. Извините. Я оставляю эту попытку, думаю, с высоко поднятой головой, по крайней мере, так я чувствую себя. Я представил программу, я представил некоторые решения, некоторые идеи, характер, вердикт румын был другим", - цитирует политика румынское издание Digi24.

Между тем Антонеску не дал рекомендаций своим поклонникам, за кого голосовать на втором туре.

Выборы президента Румынии

Отметим, данные выборы являются уже второй за несколько месяцев попыткой в Румынии избрать президента. Дело в том, что результаты предыдущего голосования, которое состоялось 24 ноября 2024 года, на которых первое место неожиданно занял ультраправый пророссийский кандидат Келин Джорджеску, были отменены решением Конституционного суда страны, ссылаясь на отчет спецслужб.

Так, по данным румынских спецслужб, в кампании Джорджеску были зафиксированы нарушения - речь идет о незаконной рекламе и манипуляциях в TikTok для искусственного роста его популярности, а также указывалось на российские гибридные атаки.

Как сообщалось ранее, в конце февраля Джорджеску был арестован и отстранен от повторного первого тура выборов.

Стоит добавить, что 4 мая ультраправый политик Джордже Симион уже заявил, что обеспечит Джорджеску руководящую должность в случае своей победы на президентских выборах.

Подробнее о президентских выборах в Румынии, и что известно о кандидатах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.