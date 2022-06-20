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Президентом Колумбії обрали колишнього партизана

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Богота, Понеділок 20 червня 2022 06:49
Президентом Колумбії обрали колишнього партизана Фото: президентом Колумбії обрали колишнього партизана Густаво Петро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор Густаво Петро перемагає у другому турі виборів президента Колумбії. За підсумками підрахунку 99,7% бюлетенів він набирає 50,49% голосів,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Головний суперник і засновник руху "Ліга справедливості" Родольфо Ернандес визнав поразку.

Петро стане першим президентом від лівих сил.

Хто привітав Петро

Чинний президент Колумбії Іван Дуке вже привітав свого майбутнього наступника.

Петра також привітали лідери низки іноземних держав. Президент Куби назвав його перемогу "історичною і всенародною".

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав Колумбію братньою країною, хоча відносини з нею були розірвані у 2019 році.

Також Петро привітав президент Мексики. Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав перемогу Петро "кінцем прокляття і світанком" для братнього народу.

Хто такий Петро

62-річний Густаво Петро в студентські роки був членом ліворадикального партизанського угруповання M-19.

У 1985 році був засуджений на 18 місяців за звинуваченням у зберіганні зброї. Після звільнення він брав участь у створенні партії "Демократичний альянс M-19". Вона брала участь у розробці Конституції 1991 року.

У різні роки він працював членом Палати представників (нижня палата Конгресу) і сенатором. У 2012-2015 роках був мером Боготи.

Петро планує відновити дипвідносини з Венесуелою і розглянути зміни умов Угоди про вільну торгівлю з США.

Раніше президент Колумбії Іван Дуке заявив, що його країна готова відігравати центральну роль у забезпеченні європейських країн енергоресурсами і зайняти вакуум, що виник в результаті введення санкцій щодо Росії.

Своєю чергою Петро у своїй передвиборчій програмі заявив, що збирається збільшити податки на видобувні галузі, а також заборонити нові нафтові проєкти, які, на його думку, шкодять екології.

Зазначимо, що Колумбія засудила вторгнення Росії в Україну, а нещодавно отримала статус союзника США поза НАТО.

Крім того, Колумбія вирішила направити фахівців з розмінування для навчання українських військовослужбовців.

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