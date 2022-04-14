ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Колумбія готова замінити Європі російські енергоносії, - президент

Новость на русском →
Нью-Йорк, Четвер 14 квітня 2022 05:13
Колумбія готова замінити Європі російські енергоносії, - президент Іван Дуке (Фото: presidencia.gov.co)
Автор: Константин Широкун

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що його країна готова відігравати центральну роль у забезпеченні європейських країн енергоресурсами та зайняти вакуум, що виник в результаті введення санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Дуке перерахував три області, в яких Колумбія буде готова збільшити обсяги виробництва: традиційний видобуток нафти й газу, поновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, а також вугілля.

Відповідаючи на питання про доцільність використання терміна "геноцид" щодо дій Росії в Україні, Дуке відповів ствердно.

"Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це безумство має припинитися", - заявив президент Колумбії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Колумбия
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії