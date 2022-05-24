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Колумбія направить фахівців з розмінування для навчання українських військових

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Богота, Вівторок 24 травня 2022 01:53
Колумбія направить фахівців з розмінування для навчання українських військових Фото: Колумбія направить фахівців з розмінування для навчання українських військових (twitter.com/Diego_Molano)
Автор: Артур Родивилов

Колумбія направить фахівців з розмінування для навчання українських військовослужбовців. Вони не будуть перебувати на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Дієго Молано.

За словами Молано, колумбійські фахівці "перебуватимуть в одній із сусідніх країн, що входять до НАТО".

"11 військових інженерів армії Колумбії навчатимуть українських солдатів військовому розмінуванню", - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про проведення переговорів зі своїм колумбійським колегою Іваном Дуке Маркесом. Він висловив подяку Боготі за підтримку.

Зазначимо, вчора міністр оборони США Ллойд Остін провів друге засідання Контактної групи по Україні з міністрами оборони понад 40 країн. На ній йшлося про військову підтримку України. До цієї зустрічі приєдналася Колумбія.

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