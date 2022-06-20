Президентом Колумбии избрали бывшего партизана

Сенатор Густаво Петро побеждает во втором туре выборов президента Колумбии. По итогам подсчета 99,7% бюллетеней он набирает 50,49% голосов,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Главный соперник Петро основатель движения "Лига антикоррупционных правителей" Родольфо Эрнандес признал поражение.

Петро станет первым президентом от левых сил.

Кто поздравил Петро

Действующий президент Колумбии Иван Дуке уже поздравил своего будущего преемника.

Петро также поздравили лидеры ряда иностранных государств. Президент Кубы назвал его победу "исторической и всенародной".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Колумбию братской страной, хотя отношения с ней были разорваны в 2019 году.

Также Петро поздравил президент Мексики. Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал победу Петро "концом проклятия и рассветом" для братского народа.

Кто такой Петро

62-летний Густаво Петро в студенческие годы был членом леворадикальной партизанской группировки M-19.

В 1985 году был осужден на 18 месяцев по обвинению в хранении оружия. После освобождения он участвовал в создании партии "Демократический альянс M-19". Она участвовала в разработке конституции 1991 года.

В разные годы он работал членом Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) и сенатором. В 2012–2015 годах был мэром Боготы.

Петро планирует восстановить дипотношения с Венесуэлой и рассмотреть изменения условий соглашения о свободной торговле с США.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова играть центральную роль в обеспечении европейских стран энергоресурсами и занять вакуум, возникший в результате введения санкций в отношении России.

В свою очередь Петро в своей предвыборной программе заявил, что собирается увеличить налоги на добывающие отрасли, а также запретить новые нефтяные проекты, которые, по его мнению, вредят экологии.

Отметим, что Колумбия осудила вторжение России в Украине, а недавно получила статус союзника США вне НАТО.

Кроме того, Колумбия решила направить специалистов по разминированию для обучения украинских военнослужащих.