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На топ-посаду у Ватикані вперше призначено жінку

Новини » Політика     15.01.2020 - 17:19
На топ-посаду у Ватикані вперше призначено жінку
Фото: Франческа ді Джованні (vaticannews.va)

Франческа Ді Джованні стала першою жінкою на топ-посаді у Ватикані

Папа Римський Франциск вперше в історії призначив жінку на топ-посаду у Ватикані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Associated Press.

Повідомляється, що Франциск призначив Франческу Ді Джованні заступником секретаря відділу Держсекретаріату Святого Престолу з питань багатосторонніх відносин.

Також повідомляється, що Ді Джованні працює в Держсекретаріаті Святого Престолу з 1993 року. Спочатку займалася питаннями, які стосуються сфери багатосторонності, насамперед, мігрантів та біженців, міжнародного гуманітарного права, положення жінок, комунікації, інтелектуальної власності і туризму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Ватикан активізують співпрацю. Зокрема, сторони домовилися про поставки гуманітарної допомоги від Ватикану.

Раніше також повідомлялося, що Франциск створив Апостольський екзархат для вірян Української греко-католицької церкви, які проживають на території Італії. Нова церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. До екзархату входить близько 70 тисяч вірян з 145 громад.

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