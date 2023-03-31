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Президент Грузии раскритиковала премьера: говорит на одном языке с Москвой

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Тбилиси, Пятница 31 марта 2023 14:56
Президент Грузии раскритиковала премьера: говорит на одном языке с Москвой Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко раскритиковала пророссийские заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Она сказала, что глава правительства говорит на одном языке с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Зурабишвили назвала "конспирологией" заявление премьера во время выступления в парламенте. Тогда чиновник обвинил Евросоюз в якобы заговоре против Грузии, чтобы заставить Тбилиси "открыть второй фронт против России".

"Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне", - сказала президент.

Она также констатировала, что заявление Гарибашвили о "втором фронте" совпадает с пропагандистскими нарративами Кремля.

"Факт, что Тбилиси и Москва по поводу этого "второго фронта" говорят на одном языке", - отметила она.

Напомним, 24 марта во время выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте возникли споры между депутатами, которые едва не переросли в стычку.

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