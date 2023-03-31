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Президентка Грузії розкритикувала прем'єра: говорить однією мовою з Москвою

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Тбілісі, П'ятниця 31 березня 2023 14:56
Президентка Грузії розкритикувала прем'єра: говорить однією мовою з Москвою Фото: президентка Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко розкритикувала проросійські заяви прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі. Вона сказала, що голова уряду говорить однією мовою з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі назвала "конспірологією" заяву прем'єра під час виступу у парламенті. Тоді чиновник звинуватив Євросоюз у нібито змові проти Грузії, щоб змусити Тбілісі "відкрити другий фронт проти Росії".

"Грузинський народ чудово знає, що ідея створення Євросоюзу слугує саме миру, а не війні", - сказала президент.

Вона також констатувала, що заява Гарібашвілі про "другий фронт" збігаються з пропагандистськими наративами Кремля.

"Факт, що Тбілісі та Москва з приводу цього "другого фронту" говорять однією мовою", - зазначила вона.

Нагадаємо, 24 березня під час виступу прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі у парламенті виникли суперечки між депутатами, які ледь не дійшли до сутички.

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