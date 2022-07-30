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Албанці готують "пекло" для сербів у Косові, - голова МЗС Сербії

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Сербія, Субота 30 липня 2022 17:01
Албанці готують "пекло" для сербів у Косові, - голова МЗС Сербії Фото: міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович (kiev.mfa.gov.rs)
Автор: Наталія Гурковська

Влада Косова скасуванням документів та автомобільних номерів, виданих керівництвом Сербії, збирається влаштувати "пекло" для сербів у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Сербії Нікола Селаковича, повідомляє Tanjug.

"Розглядаючи поточну політичну ситуацію в країні та регіоні, ми констатували серйозне занепокоєння у зв'язку з тим фактом, що албанська сторона в Косово та Метохії готує буквально "пекло" у майбутні дні. Президент Вучич сьогодні зустрінеться і розмовлятиме з представниками сербів, нашого народу у Косово та Метохії, вони наразі опиняються у винятково складній ситуації, яка кульмінує від години до години", - заявив він у суботу, 30 липня.

За словами МЗС з цього питання очікується і звернення президента Сербії Олександра Вучича.

"Упевнений, більше про це у своєму завтрашньому вечірньому зверненні говоритиме і сам президент Вучич після розмов, які проведе сьогодні з представниками сербів з Косова та Метохії та інших кроків, і у своєму зверненні до вітчизняної та світової громадськості говоритиме про цю ситуацію, яка нам загрожує набуттям завтра ввечері чинності заходів Альбіна Курті (прем'єр Косово, - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, з 1 серпня громадяни Сербії, які в'їжджатимуть на територію Косова, отримуватимуть тимчасовий документ про перетин кордону, а сербські документи вважатимуться недійсними.

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