Албанці готують "пекло" для сербів у Косові, - голова МЗС Сербії

"Розглядаючи поточну політичну ситуацію в країні та регіоні, ми констатували серйозне занепокоєння у зв'язку з тим фактом, що албанська сторона в Косово та Метохії готує буквально "пекло" у майбутні дні. Президент Вучич сьогодні зустрінеться і розмовлятиме з представниками сербів, нашого народу у Косово та Метохії, вони наразі опиняються у винятково складній ситуації, яка кульмінує від години до години", - заявив він у суботу, 30 липня.

За словами МЗС з цього питання очікується і звернення президента Сербії Олександра Вучича.

"Упевнений, більше про це у своєму завтрашньому вечірньому зверненні говоритиме і сам президент Вучич після розмов, які проведе сьогодні з представниками сербів з Косова та Метохії та інших кроків, і у своєму зверненні до вітчизняної та світової громадськості говоритиме про цю ситуацію, яка нам загрожує набуттям завтра ввечері чинності заходів Альбіна Курті (прем'єр Косово, - ред.)", - додав він.