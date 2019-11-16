ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президента Сербії терміново госпіталізували

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 11:39
Президента Сербії терміново госпіталізували
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Вучича госпіталізували через проблеми з серцем

Ввечері 15 листопада у Сербії терміново госпіталізували президента Александра Вучича через проблеми з серцем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сербського президента.

Як повідомляється, через серцево-судинні проблеми у п'ятницю, 15 листопада, сербський лідер був госпіталізований до Військово-медичної академії в Белграді. Інші деталі не розкриваються.

"Генеральний секретаріат президента Республіки Сербія інформує громадськість, що президент Республіки Сербія Александр Вучич був направлений до Військово-медичної академії в Белграді 15 листопада через серцево-судинні проблеми", - йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 липня на 92-му році життя помер президент Тунісу Бежи Каїд Себсі. Наприкінці червня ас-Себсі тимчасово госпіталізували у зв'язку з різким погіршенням самопочуття. Ас-Себсі займав пост президента Тунісу з 2014 року.

Також РБК-Україна писало, що у січні до лікарні потрапив президент Бразилії Жаїра Болсонару. Тоді бразильського президента прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні 2018 року. Операція тривала 7 годин.

США пригрозили Сербії санкціями у разі купівлі російських озброєнь Сербія приєдналася до зони вільної торгівлі з ЄАЕС
Новини України СербиягоспитализацияВучич
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся