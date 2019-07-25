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Помер президент Тунісу

Новини » В світі    25.07.2019 - 13:51
Помер президент Тунісу
Фото: Бежи Каїди Себсі (GettyImages)

Себсі займав пост президента Тунісу з 2014 року

Президент Тунісу Бежи Каїд Себсі помер на 92-му році життя після госпіталізації. Про це повідомляє Euronews.

Наприкінці червня ас-Себсі вже тимчасово госпіталізували у зв'язку з різким погіршенням самопочуття. Тоді в госпіталі він пробув кілька днів.

Ас-Себсі займає пост президента Тунісу з 2014 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в Тунісі 6 жовтня 2019 року пройдуть парламентські вибори, а 10 листопада - президентські вибори.

Після революції 2011 року, яка повалила президента Зіна ель-Абідіна Бен Алі, який займав свій пост з 1987 року, це будуть треті вибори, коли жителі країни зможуть віддати свій голос.

Депутати і президент Тунісу обираються на п'ять років.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Тунісі в 2014 році перемогла світська політична партія "Нідаа Туніс". Парламентські вибори в Тунісі стали частиною демократичних перетворень, розпочатих у країні після так званої "арабської весни" 2011 року. Партія "Нідаа Туніс" була створена в середині 2012 року відомим в Тунісі політиком і колишнім прем'єр-міністром Беджі Каїд Себсі. За короткий час партія стала однією з найпопулярніших в країні.

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