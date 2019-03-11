У президента закликають Раду прийняти новий закон про незаконне збагачення

Порошенко просить нардепів розглянути документ після прийняття "мовного закону"

Глава государства Петр Порошенко призывает парламент проголосовать новый закон об ответственности за незаконное обогащение после принятия "языкового закона". Об этом заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Порошенко отмечает необходимость создания правовой основы для неотвратимости наказания за незаконное обогащение.

"Президент Украины настаивает на обеспечении правовой основы для неотвратимости наказания за незаконное обогащение. Глава государства призывает, когда завершится дискуссия по рассмотрению закона о языке, поддержать законопроект №10110, который восстанавливает уголовную ответственность за это преступление", - заявила Луценко.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко призвал Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Ранее представитель президента в Раде заявляла, что внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение может появиться в повестке дня уже на этой пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 февраля Конституционный суд Украины на своем закрытом заседании принял решение о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте.

После этого глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении около 70 уголовных дел должны быть закрыты.