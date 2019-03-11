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У президента закликали провести ревізію таємних документів "Укроборонпрому"

Новини » Політика    11.03.2019 - 12:38
У президента закликали провести ревізію таємних документів "Укроборонпрому"
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ревізію Рахункова палата має провести спільно з правоохоронцями

Президент України Петро Порошенко вимагає, щоб Рахункова палата провела ревізію контрактів та таємних документів у рамках скандалу з приводу розкрадань на "Укроборонпромі". Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну ревізію Рахункова палата має провести спільно з правоохоронними органами.

"Глава держави наголошує і наполегливо вимагає, щоб Рахункова палата спільно з правоохоронними органами провела ревізію контрактів та таємних документів, які сьогодні є в "Укроборонпромі", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, раніше Порошенко анонсував, що аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну буде проведено до кінця року.

Як писало РБК-Україна раніше, 6 березня за результатами засідання РНБО доручила провести аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну з залученням іноземних експертів.

Підкреслимо, напередодні посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит "Укроборонпрому".

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