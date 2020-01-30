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Президенту НААН вручили підозру через незаконну передачу 15 гектарів держземель

Новини » Політика     30.01.2020 - 15:57
Президенту НААН вручили підозру через незаконну передачу 15 гектарів держземель
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Передані в приватну власність ділянки мали статус особливо цінної землі

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру президента і чотирьох топ-чиновників Національної академії аграрних наук в причетності до незаконного відчуження особливо цінних земель у Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2013-2014 роках чиновники НААН прийняли ряд рішень, в результаті яких понад 15 гектарів державних земель незаконно перейшли у приватну власність.

Мова йде про 138 ділянки в передмісті Києва, які мали статус особливо цінної землі та повинні використовуватися виключно з дослідницькою метою.

"Зокрема, п'ятеро підозрюваних, будучи членами президії НААН, проголосували за виділення цих земельних ділянок, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов'язаних осіб", - йдеться у версії слідства.

Дії чиновників кваліфіковані за ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що зараз вже 14 осіб притягнуто до відповідальності за розкрадання особливо цінних земель НААН, стосовно дев'яти з них розслідування закінчено, а справу направлено для розгляду до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, в кінці грудня СБУ викрила схему мільйонних розкрадань в аграрній сфері. Чиновники присвоїли 2,3 млн гривень при угодах з використання цінних земель держустанови.

Також РБК-Україна писало, що у Києві СБУ затримала двох чиновників НААН на отриманні хабара. Керівники вимагали хабарі у розмірі 50 тисяч доларів за дозвіл на постачання продукції на держпідприємства.

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