В Україні фіксують різке зростання кількості виданих кримчанам паспортів

Кількість виданих закордонних паспортів в 2018 зросла більш ніж у 6 разів

Протягом 2018 року фіксується зростання кількості виданих кримчанам українських паспортів. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник постійного представника президента України в АР Крим Ізет Гданов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 1 серпня ID-карти отримали 4,5 тис. кримчан. Гданов додав, що видача паспортів проходить в Херсонській області.

"Ми бачимо збільшення попиту від громадян України з Криму на отримання документа державного зразка", - додав він.

Крім того, з 2017 року також спостерігається суттєве збільшення кількості виданих кримчанам біометричних паспортів для виїзду за кордон.

"За період з 1 січня 2017 року по 14 вересня 2017 8 398 осіб отримали паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Через рік - 55 392 особи", - зазначив Гданов.

Також повідомляється, що в Херсонській області відкрито додаткові центри для видачі документів кримчанам.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у президента підтримують обмеження залізничного сполучення України з Росією.

Зазначимо, представник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабин вимагає визначити легального перевізника до Криму.