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Президент Чехії покинув реанімацію через політичний тиск

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Четвер 04 листопада 2021 22:08
Президент Чехії покинув реанімацію через політичний тиск Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Чехії Мілош Земан покинув реанімацію. Лідера країни перевели до реабілітаційного відділення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Президент покинув реанімацію на тлі того, як чеські сенатори розглядали можливість оголосити Земана непридатним для роботи.

Зазначається, що 77-річний президент потрапив до лікарні через проблеми з печінкою. Його було госпіталізовано 10 жовтня й протягом трьох тижнів він провів у відділені інтенсивної терапії.

"Президента перевели на стандартне ліжко в реабілітаційному відділенні", - заявила прессекретар Військового університетського госпіталю в Празі Джитка Зінк.

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