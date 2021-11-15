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Президента Чехії перевели в стандартну палату: він зможе приймати відвідувачів

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Прага, Понеділок 15 листопада 2021 15:20
Президента Чехії перевели в стандартну палату: він зможе приймати відвідувачів Фото: Мілош Земан, президент Чехії (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президента Чехії Мілоша Земана перевели з реабілітаційного відділення в стандартну палату з посиленим наглядом лікарів. Глава держави зможе приймати відвідувачів, але при з обмеженням за часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ČT24.

"15 листопада 2021 року пацієнт був переведений в стандартну палату для тривалого догляду", - цитує телеканал прессекретаря Центрального військового госпіталю в Празі Джитку Зінке.

За його словами, однією з цілей переведення Земана в звичайну палату стала необхідність забезпечити приймання відвідувачів главою держави. При цьому вони повинні строго виконувати вимоги Його лікарів: надати негативний тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію, а також не мати ознак застуди.

Тривалість візиту до президента Чехії не повинна перевищувати пів години. Під час нього відвідувачі зобов'язані перебувати в медичних масках підвищеного ступеня захисту від інфекції. При цьому в палаті у глави держави зможуть бути одночасно не більше двох гостей.

"Завжди бажано проконсультуватися з медперсоналом про доцільність дати і часу візиту", - додав Зінке.

Нагадавши, Земан 10 жовтня потрапив до лікарні через проблеми з печінкою.

Відзначити, лікарі діагностували у президента Чехії цироз печінки, який повністю вилікувати не можна.

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Чехія Мілош Земан
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