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У президента Бразилии подтвердили предстоящую встречу с Зеленским

Вторник 19 сентября 2023 10:10
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У президента Бразилии подтвердили предстоящую встречу с Зеленским Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, впервые лично встретится со своим бразильским коллегой Луисом Инасио Луло да Силвой на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявила спикер президента Бразилии Синтия Рибейро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Встреча состоится в 16:00 по восточному времени", - сказала Рибейро.

Однако больше подробностей спикер не сообщила.

Встреча Зеленского с президентом Бразилии

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, проведет встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке", - говорится в материале The Guardian.

Издание пишет, что Лула разозлил некоторых западных лидеров, поддерживающих борьбу Украины против России, своим отказом занять четкую позицию по отношению к войне.

Лула попытался позиционировать себя как потенциального мирного посредника между Украиной и РФ, утверждая, что "некоторые страны должны оставаться нейтральными, если нужно достичь мира".

Отношение президента Бразилии к войне в Украине

Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел лично встретиться с бразильским лидером, однако Лула да Силва проигнорировал это.

В мае сообщалось, что Зеленский так и не смог встретиться с бразильским коллегой Лула да Сильвой во время саммита G7.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" - читайте в материале РБК-Украина.

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