Президент Південної Кореї оголосив війну коронавірусу

Фото: Мун Чже Ін (flickr.com/Republic of Korea)

Президент Південної Кореї зажадав від усіх міністерств бути готовими до надзвичайних ситуацій

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що його країна почала війну проти коронавірусу. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Мун Чже Ін зажадав від усіх міністерств і урядових агентств цілодобово бути готовими до надзвичайних ситуацій.

"Криза в (місті) Тегу і провінції Кенсан-Пукто досягла свого піку, і вся країна вступила у війну з інфекційним захворюванням", - сказав Мун Чже Ін.

Він додав, на невідкладні заходи щодо боротьби з коронавірусом буде направлено 30 трлн вон (25 млн доларів).

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня міністри фінансів країн G7 проведуть телефонну конференцію, щоб обговорити заходи з боротьби з економічним впливом спалаху коронавірусу COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.