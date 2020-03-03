ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Південної Кореї оголосив війну коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 08:47
Президент Південної Кореї оголосив війну коронавірусу
Фото: Мун Чже Ін (flickr.com/Republic of Korea)

Президент Південної Кореї зажадав від усіх міністерств бути готовими до надзвичайних ситуацій

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що його країна почала війну проти коронавірусу. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Мун Чже Ін зажадав від усіх міністерств і урядових агентств цілодобово бути готовими до надзвичайних ситуацій.

"Криза в (місті) Тегу і провінції Кенсан-Пукто досягла свого піку, і вся країна вступила у війну з інфекційним захворюванням", - сказав Мун Чже Ін.

Він додав, на невідкладні заходи щодо боротьби з коронавірусом буде направлено 30 трлн вон (25 млн доларів).

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня міністри фінансів країн G7 проведуть телефонну конференцію, щоб обговорити заходи з боротьби з економічним впливом спалаху коронавірусу COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

Жертвами коронавірусу в Китаї стали 2943 осіб Через спалах коронавірусу японська корпорація Sharp випускатиме медичні маски
Новини України Южная КореяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся