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Президент Южной Кореи объявил войну коронавирусу

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 08:47
Президент Южной Кореи объявил войну коронавирусу
Фото: Мун Чжэ Ин (flickr.com/Republic of Korea)

Президент Южной Кореи потребовал от всех министерств быть готовыми к чрезвычайным ситуациям

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его страна начала войну против коронавируса. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Мун Чжэ Ин потребовал от всех министерств и правительственных агентств круглосуточно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

"Кризис в (городе) Тэгу и провинции Кенсан-Пукто достиг своего пика, и вся страна вступила в войну с инфекционным заболеванием", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он добавил, на неотложные меры по борьбе с коронавирусом будет направлено 30 трлн вон (25 млн долларов).

Напомним, во вторник, 3 марта министры финансов стран G7 проведут телефонную конференцию, чтобы обсудить меры по борьбе с экономическим воздействием вспышки коронавируса COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП до 2020 года с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику. Как отмечается в обзоре, коронавирус Covid-19 для глобальной экономики является наибольшей опасностью после финансового кризиса 2008 года.

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