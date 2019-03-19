Президент внесе закон про реформування "Укроборонпрому" в Раду як невідкладний

Президент вважає, що депутати підтримають запропоновану реформу "Укроборонпрому"

Законопроект про реформування державного концерну "Укроборонпром" буде внесено президентом України Петром Порошенком в Верховну раду та позначено як невідкладний до розгляду. Про це президент заявив під час ефіру "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що такий законопроект парламент зобов'язаний розглянути та проголосувати в найкоротші терміни.

"Рішенням Ради національної безпеки і оборони, яким доручено пану полковнику (Сергію Кривоносу, - ред.) підготувати зазначений законопроект, правом законодавчої ініціативи володіє президент. Президент має право визначити цей законопроект як невідкладний", - заявив Порошенко.

Президент вважає, що законопроект буде підтриманий народними депутатами.

"Я на сьогоднішній день гарантую, що в парламенті є підтримка щодо реформування "Укроборонпрому", тобто з тим, щоб зробити більш відкритою частину контрактів державного оборонного замовлення і щодо збільшення залучення іноземних партнерів. Парламент сьогодні 100% підтримає ці законодавчі ініціативи президента", - сказав він.

Зі слів Порошенка, законопроект буде підготовлений заступником голови РНБО полковником Сергієм Кривоносом.

Нагадаємо, новопризначений заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що процес реформування державного концерну "Укроборонпром" триватиме близько півроку, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект.