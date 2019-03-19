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Порошенко анонсував нове засідання РНБО щодо "Укроборонпрому"

Новини » Політика    19.03.2019 - 00:12
Порошенко анонсував нове засідання РНБО щодо "Укроборонпрому"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент доручив Кривоносу підготувати пропозиції для укомплектування нової спостережної ради концерну

Найближчим часом буде скликане чергове засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому розглядатимуться питання реформування державного концерну "Укроборонпром". Про це президент України Петро Порошенко заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Президент нагадав, що днями вийшло рішення РНБО про тотальний аудит, який має пройти підприємство "Укроборонпром".

"Ми також зараз збираємося найближчим часом. Зараз констатуємо сплин повноважень окремих членів спостережної ради "Укроборонпрому". І я доручив полковнику Кривоносу підібрати відповідні пропозиції і організувати конкурси для того, щоб у тому числі із залученням наших міжнародних партнерів країн-членів НАТО укомплектувати нову спостережну раду "Укроборонпрому", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді Ірина Луценко анонсувала, що згідно з указом глави держави, до держконцерну "Укроборонпром", щодо якого розгорнувся скандал з приводу розкрадань, будуть введені спостерігачі від НАТО.

Зі слів новопризначеного заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергія Кривоноса, процес реформування державного концерну "Укроборонпром" триватиме близько півроку, 

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Новини України Порошенко ПетроРНБОУкроборонпром
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