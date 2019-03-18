ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кривонос розповів, скільки займе реформування "Укроборонпрому"

Новини » Політика    18.03.2019 - 23:45
Кривонос розповів, скільки займе реформування "Укроборонпрому"
Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воїни АТО)

Рада має у найкоротші терміни розглянути проект реформування концерну

Процес реформування державного концерну "Укроборонпром" триватиме близько півроку, якщо парламент ухвалить відповідний запропонований законопроект. Про це повідомив новопризначений заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос з в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Кривонос сподівається, що депутати зможуть розглянути та ухвалити проект реформування концерну в найкоротший термін.

"Якщо народні депутати в найкоротший час розглянуть і ухвалять цей законопроект і, відповідно, в результаті того аудиту, який буде проведено... Для того щоб реформувати "Укроборонпром", потрібно до півроку, щоб запустити цю систему вже з новими підходами", - повідомив Кривонос.

Нагадаємо, 16 березня президент України Петро Порошенко підписав указ про надання чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", в якому йдеться про аудит "Укроборонпрому".

12 березня президент представив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса.

У президента анонсували введення в "Укроборонпром" спостерігачів НАТО НАКО візьме участь у формуванні нового складу наглядової ради "Укроборонпрому"
Новини України РНБОреформиУкроборонпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся