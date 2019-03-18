Кривонос розповів, скільки займе реформування "Укроборонпрому"

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воїни АТО)

Рада має у найкоротші терміни розглянути проект реформування концерну

Процес реформування державного концерну "Укроборонпром" триватиме близько півроку, якщо парламент ухвалить відповідний запропонований законопроект. Про це повідомив новопризначений заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос з в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Кривонос сподівається, що депутати зможуть розглянути та ухвалити проект реформування концерну в найкоротший термін.

"Якщо народні депутати в найкоротший час розглянуть і ухвалять цей законопроект і, відповідно, в результаті того аудиту, який буде проведено... Для того щоб реформувати "Укроборонпром", потрібно до півроку, щоб запустити цю систему вже з новими підходами", - повідомив Кривонос.

Нагадаємо, 16 березня президент України Петро Порошенко підписав указ про надання чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", в якому йдеться про аудит "Укроборонпрому".

12 березня президент представив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса.