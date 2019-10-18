Труба заявив про фальсифікації конкурсу до Ради громадського контролю

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

За фактом фальсифікації голосування відкрили кримінальну справу

При голосуванні за Раду громадського контролю при Держбюро розслідувань (ДБР) виявлено ознаки масової фальсифікації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал директора ДБР Романа Труби.

За його словами, при голосуванні за 13 переможців масово використовувалися пакети телефонних номерів з практично однаковою комбінацією цифр; одноразові електронні адреси і домени, зареєстровані за день до голосування; багаторазове голосування з однакових IP-адрес.

"На підставі цих матеріалів зареєстровано кримінальне провадження. Ми не знаємо, чи причетні ці 13 переможців до організації голосування на свою користь - під час досудового розслідування це буде встановлено", - зазначив Труба.

Він підкреслив, що незважаючи на порушення, призначить склад Ради. У той же час він запропонував переможцями конкурсу відмовитися від включення до Ради громадського контролю, щоб провести новий конкурс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігуранта справи Бузини обрали громадську раду НАБУ. Мова йде про підозрюваного у вбивстві письменника Андрія Медведька.