ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Труба заявив про фальсифікації конкурсу до Ради громадського контролю

Новини » Політика    18.10.2019 - 17:13
Труба заявив про фальсифікації конкурсу до Ради громадського контролю
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

За фактом фальсифікації голосування відкрили кримінальну справу

При голосуванні за Раду громадського контролю при Держбюро розслідувань (ДБР) виявлено ознаки масової фальсифікації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал директора ДБР Романа Труби.

За його словами, при голосуванні за 13 переможців масово використовувалися пакети телефонних номерів з практично однаковою комбінацією цифр; одноразові електронні адреси і домени, зареєстровані за день до голосування; багаторазове голосування з однакових IP-адрес.

"На підставі цих матеріалів зареєстровано кримінальне провадження. Ми не знаємо, чи причетні ці 13 переможців до організації голосування на свою користь - під час досудового розслідування це буде встановлено", - зазначив Труба.

Він підкреслив, що незважаючи на порушення, призначить склад Ради. У той же час він запропонував переможцями конкурсу відмовитися від включення до Ради громадського контролю, щоб провести новий конкурс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігуранта справи Бузини обрали громадську раду НАБУ. Мова йде про підозрюваного у вбивстві письменника Андрія Медведька.

Рада схвалила закон Зеленського про ДБР за основу
Новини України конкурсголосованиеДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся