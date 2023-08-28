Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров с РФ

По ее словам, Венгрия осуждает вторжение РФ в Украину и понимает желание Зеленского защитить украинцев.

"Эта война длится уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое бы привело к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я высказала Зеленскому как публично, так и частно", - заявила она. .

Новак сказала, что Венгрия рада была бы присутствовать в любом процессе, который может приблизить Украину к миру. А если переговоры состоятся, то намерены присоединиться к ним.

Позиция Венгрии

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ситуации с агрессией Кремля против Украины занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Сийярто призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против РФ.

С начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против РФ. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что в июле Евросоюз продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии.

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