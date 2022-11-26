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Президент Венгрии высказалась о встрече Сийярто с чиновниками Ирана

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 17:54
Президент Венгрии высказалась о встрече Сийярто с чиновниками Ирана Фото: Каталин Новак, президент Венгрии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Встреча главы МИД Венгрии Петера Сийярто с представителями Ирана является продолжением "прагматических отношений" между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Венгрии Каталин Новак во время пресс-конференции по итогам инициативы Grain from Ukraine.

"Эта встреча министра иностранных дел Венгрии с представителями Ирана преследовала цель обсуждения определенного экономического сотрудничества между правительствами двух стран. Это просто продолжение тех или иных прагматических отношений", - отметила Новак.

По ее словам, в ходе переговоров не было достигнуто договоренностей о каких-либо новых инициативах по Ирану со стороны Венгрии.

Напомним, ранее Сийярто заявлял, что глава Минэкономики Ирана Эхсан Хандузи приехал в Будапешт. Венгерский министр отметил, что Иран необходимо реинтегрировать в систему международного сотрудничества и начать стоит с установления экономических отношений.

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