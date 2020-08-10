Президент УАФ Павелко отримав позитивний тест на коронавірус

Фото: Андрій Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)

Функціонер знаходиться на самоізоляції

Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Функціонер знаходиться на самоізоляції.

Про це інформується на Facebook-сторінці Павелка.

"Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я", - мовиться у повідомленні.

Павелко зазначив, що почуває себе нормально і планує працювати у віддаленому режимі та бути на постійному зв'язку.

Співробітники УАФ, з якими протягом останнього тижня спілкувався Павелко, найближчим часом також пройдуть ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше коронавірус діагностували у півзахисника збірної України і луганської "Зорі" Дмитра Іванисені.

Напередодні київське "Динамо" повідомило про зараження коронавірусом двох гравців - COVID-19 підтвердили у захисника Романа Вантуха і форварда Назарія Русина.