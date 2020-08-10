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Півзахисник "Зорі" і збірної України заразився коронавірусом

Понеділок 10 серпня 2020 13:29
Півзахисник "Зорі" і збірної України заразився коронавірусом
ФОто: Дмитро Іванисеня (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Гравець знаходиться на двотижневій самоізоляції

Півзахисник "Зорі" і збірної України Дмитро Іванисеня отримав позитивний тест на коронавірус. Футболіст знаходиться на двотижневої самоізоляції.

Про це повідомляється на сайті луганського клубу.

Гравця відправили для здачі ПЛР-тесту після того, як він 6 серпня відчув нездужання. В цей момент самопочуття у гравця хороше, він скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Іванисеня знаходиться під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест.

У зв'язку з цим вся команда і тренерський штаб пройшли додаткове ПЛР-тестування, яке показало негативні результати. "Зоря" відновила тренувальний процес і продовжила підготовку до товариського матчу проти "Дніпра-1", який відбудеться у вівторок, 11 серпня.

Минулого сезону хавбек провів у футболці "Зорі" 38 матчів, відзначившись одним голом. Також, Іванісеня отримав дебютний виклик до збірної України у 2019 році.

Нагадаємо, напередодні "Динамо" повідомило про зараження коронавірусом двох гравців - COVID-19 підтвердили у захисника Романа Вантуха і форварда Назарія Русина.

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