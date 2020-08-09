У двох гравців київського "Динамо" виявили COVID-19

Фото: Назарій Русин (ФК "Динамо")

Півзахисник Роман Вантух і форвард Назарій Русин заразилися коронавірусів

Два гравці київського "Динамо" інфіковано коронавірусом. Захворіли форвард Назарій Русин і гравець молодіжного складу Роман Вантух.

Про це повідомляється на сайті футбольного клубу.

У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха.

Після цього всім гравцям в екстреному порядку були проведені тести на коронавірус. Всі інші результати виявилися негативними.

Назарій і Роман ізольовані від команди та пройдуть двотижневий карантин.

Тренувальний процес "Динамо" триває в штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію та уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Крім того, випадок COVID-19 виявлено в одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Всі гравці цієї вікової групи відправлені на двотижневий карантин.

Нагадаємо, першу футбольну лігу Чехії достроково завершили через зараження коронавірусів футболіста однієї з команд.

Нагадаємо, раніше український МОЗ допустив вболівальників на стадіони у двох футбольних матчах.

Також РБК-Україна писало, що "Золотий м'яч" не буде вручений вперше з моменту заснування нагороди.