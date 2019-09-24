Президент Туркменістану помилував понад 850 в'язнів

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помилував 868 в'язнів перед Днем незалежності країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, президент видає подібні накази кілька разів на рік. Зазвичай, це відбувається у дні державних свят на кшталт Дня незалежності, який країна святкуватиме 27 вересня.

У травні Бердимухамедов оголосив про помилування 764 в'язнів у зв'язку з мусульманським священним місяцем Рамаданом. Подібні помилування зазвичай не поширюються на політичних в'язнів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у середу, 18 вересня, оголосила мораторій на помилування. Однак вона не уточнила, як саме буде проходити процедура помилування.

Пізніже 20 вересня у столиці Грузії Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг проти президента країни Саломе Зурабішвілі через її акти помилування.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що укази президента України Володимира Зеленського про помилування переданих Російській Федерації громадян в рамках обміну були засекречені.