ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Грузії оголосили мораторій на помилування

Новини » Політика    18.09.2019 - 16:42
У Грузії оголосили мораторій на помилування
Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

Поки не вирішено, як саме буде відбуватися помилування

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі у середу, 18 вересня, оголосила мораторій на помилування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

За її словами, поки не вирішено які будуть правила і яке саме буде помилування.

"Як президент, я оголошую мораторій на помилування. Потім подивимося, як буде, які будуть правила і яке буде помилування. Було багато спекуляцій про втручання різних людей, включаючи мого парламентського секретаря, але це не його компетенція, і він не міг бути залучений в процес. Рішення прийняла я особисто і я не звикла переносити відповідальність на кого-небудь ще", - заявила президент Грузії.

Нагадаємо, у 2013 році колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі помилував екс-міністра оборони Бачо Ахалая. Із зверненням про помилування колишнього президента звернувся не сам Ахалая, який не визнає провину, а його сім'я.

Крім того, Тбіліський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок у справі про зловживання службовими повноваженнями колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Суть судового розгляду полягала в тому, що в 2009 році колишній президент, перебуваючи на посаді, достроково звільнив з ув'язнення чотирьох екс-співробітників Міністерства внутрішніх справ. Вони були засуджені за вбивство співробітника одного з банків Сандро Гіргвліані в 2006 році.

Парламент Грузії затвердив уряд Грузія не визнає "вибори" в окупованому Криму
Новини України помилованиеГрузія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся