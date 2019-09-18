У Грузії оголосили мораторій на помилування

Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

Поки не вирішено, як саме буде відбуватися помилування

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі у середу, 18 вересня, оголосила мораторій на помилування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

За її словами, поки не вирішено які будуть правила і яке саме буде помилування.

"Як президент, я оголошую мораторій на помилування. Потім подивимося, як буде, які будуть правила і яке буде помилування. Було багато спекуляцій про втручання різних людей, включаючи мого парламентського секретаря, але це не його компетенція, і він не міг бути залучений в процес. Рішення прийняла я особисто і я не звикла переносити відповідальність на кого-небудь ще", - заявила президент Грузії.

Нагадаємо, у 2013 році колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі помилував екс-міністра оборони Бачо Ахалая. Із зверненням про помилування колишнього президента звернувся не сам Ахалая, який не визнає провину, а його сім'я.

Крім того, Тбіліський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок у справі про зловживання службовими повноваженнями колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Суть судового розгляду полягала в тому, що в 2009 році колишній президент, перебуваючи на посаді, достроково звільнив з ув'язнення чотирьох екс-співробітників Міністерства внутрішніх справ. Вони були засуджені за вбивство співробітника одного з банків Сандро Гіргвліані в 2006 році.